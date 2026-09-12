Japonya zam yaptı, Çin karşılık verdi: Vize ücretleri 7 katına çıkıyor

Çin, Japon vatandaşlarının vize başvuru ücretlerini pazartesi gününden itibaren yaklaşık yedi kat artırma kararı aldı. Çin'in Japonya'daki büyükelçiliği, kararın Japonya'nın bu yıl başında benzer bir ücret artışına gitmesine karşılık olarak uygulanacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de düzenlemenin "karşılıklılık ilkesi" temelinde hayata geçirildiğini belirtti.

Yeni uygulama yalnızca Japon vatandaşlarını kapsayacak. Diğer ülkelerin vatandaşları için uygulanan vize ücretlerinde ise değişiklik yapılmayacak.

Tek girişli vize 16 bin 750 yene çıkacak

Yeni düzenlemeyle Çin'e gidecek Japon vatandaşlarının tek girişli vize ücreti 2 bin 250 yenden 16 bin 750 yene yükseltilecek. Çift girişli vize ücreti ise 3 bin 750 yenden 25 bin 100 yene çıkarılacak. Altı aylık çok girişli vizenin ücreti 4 bin 500 yenden 33 bin 500 yene, bir yıllık çok girişli vizenin ücreti ise 7 bin 500 yenden 50 bin 250 yene yükselecek. Pazartesi gününden önce yapılan başvurular ise eski ücretler üzerinden işleme alınacak.

Japonya da vize ücretlerini artırmıştı

Çin'in kararının arkasında Japonya'nın bu yıl temmuz ayında gerçekleştirdiği vize ücreti artışı bulunuyor. Tokyo yönetimi, yabancı ziyaretçilerden alınan vize ücretlerini 48 yıl sonra ilk kez artırdı. Tek girişli vize ücretinin beş kat artırılarak 15 bin yene çıkarılması, Pekin'in de benzer bir adım atmasına neden oldu. Çin yönetimi, Japonya'nın bu kararını gerekçe göstererek kendi vize ücretlerini artıracağını duyurdu.

Uzun süreli ziyaretlerde vize şartı

Japon vatandaşlarının Çin'de iş veya eğitim amacıyla 30 günden uzun süre kalabilmeleri için vize almaları gerekiyor. Bu nedenle yeni ücret tarifesi, özellikle uzun süreli iş ve eğitim ziyaretlerinde maliyetleri doğrudan artıracak.

Çin-Japonya gerilimi sürüyor

Vize ücretlerindeki artış, Çin ile Japonya arasında siyasi gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi. İki ülke arasındaki ilişkiler, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Kasım 2025'te Tayvan'a ilişkin yaptığı açıklamaların ardından daha da gerilmişti. Gerilimin ardından Çin, Japonya'ya yönelik nadir toprak elementleri ihracatını kısıtladı. Son vize kararı da Pekin ile Tokyo arasındaki karşılıklı ekonomik ve diplomatik adımların yeni bir örneği olarak öne çıkıyor.