Japonya’da 3. seviye alarm verildi! Şinmoe Yanardağı'nda patlamalar yaşanıyor
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağı'nda patlama olduğu bildirildi. Miyazaki ve Kagoşima eyaletlerinde 3. seviye alarm verildi.
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağı'nda patlamalar yaşanıyor.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Şinmoe Yanardağı'nda yerel saatle 04.53'te patlama meydana geldiğini açıkladı.
3. seviye alarm verildi
Patlamanın ardından 5 bin 500 metre yükseğe ulaşan duman bulutu oluştuğu belirtilen açıklamada, 5 üzerinden 3. seviye alarm verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Miyazaki ve Kagoşima eyaletlerindeki insanlara kratere yaklaşmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.
Temmuz ve ağustosta yanardağ faaliyete geçmişti
Şinmoe Yanardağı'nda 3 Temmuz'da patlama meydana gelmişti. 10 Ağustos'ta tekrar faaliyete geçen yanardağ, 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtmeye başlamıştı.