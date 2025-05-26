Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sarsıntının yerel saatle 17.47'de, 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini ve merkez üssünün Urakawa kasabası olduğunu açıkladı.

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı

Hokkaido'nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.