Japonya’da 6 katlı kale satışta: Fiyatı İstanbul’da 1+1 daireyle yarışıyor

İstanbul'da muhit ve evine göre fiyatlar büyük değişkenlik gösterirken, Japonya'da satışa çıkan bir mülk dikkat çekti.

Japonya’nın Hokkaido bölgesine bağlı Akabira kentinde bulunan 6 katlı kale satışa çıkarıldı. Geleneksel mimariyle modern tekniklerin birleşimiyle inşa edilen kale için 47 bin sterlin isteniyor. Kalenin değeri TL cinsinden ise yaklaşık 2.7 milyon TL.

İstanbul'da 1+1 daire fiyatı

5 bin 45 metrekarelik düz bir arazi üzerinde yer alan kale fiyatıyla uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Kalenin fiyatıyla İstanbul'da 1+1 daire alınabiliyor.

Otel yapılabilir

Kalenin içerisinde 40 araçlık otopark alanı, 6 katın hepsine hizmet veren aktif bir asansör ve restoran alanı bulunuyor. Konum olarak popüler Furano kayak merkezine kısa bir sürüş mesafesinde bulunan kale; Sapporo şehri, tren hatları ve havalimanlarına olan ulaşım kolaylığıyla hem özel konut hem de butik otel veya etkinlik merkezi olma potansiyeli taşıyor.

Zorunlu onarımlar ve emlak vergisi

Türkiye'de yer alan habere göre, 6 katlı kalenin uygun fiyata satılmasının nedenlerinden biri de zorunlu onarımlar. Kalenin güvenli kullanılması için 37 bin sterlin değerinde bir onarım harcaması yapılması gerekiyor.

Kalenin emlak vergisi yükümlülüğü dikkat çeken miktarda. Yapının yıllık emlak vergisinin 5 bin 600 sterlin olduğu belirtiliyor.