  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem

Japonya’da merkez üssü Shimane eyaleti olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Japonya 6.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) edinilen bilgilere göre, merkez üssü Shimane eyaletinin doğusu olan deprem yerel saatle 10:18’de 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem - Resim : 1

Shimane’nin yanı sıra Tottori, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem - Resim : 2

Deprem sonrasında büyüklükleri 3.2 ile 5.4 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, depremden etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerde anormallik tespit edilmediği bildirildi.

Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem - Resim : 3