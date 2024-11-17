  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Takip Et

Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Takip Et

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu duyurdu.

Tsunami uyarısı yapıldı

Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Demokrat Parti Kurultayı'nda kavga! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiasıDemokrat Parti Kurultayı'nda kavga! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiasıGündem

 

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı!AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı!Gündem

 

Dünya
Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi İsrail saldırısında öldürüldü
Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi İsrail saldırısında öldürüldü
Trump, Enerji Bakanlığı'na Chris Wright'ı aday gösterdi
Trump, Enerji Bakanlığı'na Chris Wright'ı aday gösterdi
İsrail, Gazze'de 5 katlı binayı vurdu: Onlarca kişi yaşamını yitirdi
İsrail, Gazze'de 5 katlı binayı vurdu: Onlarca kişi yaşamını yitirdi
Teksas'ta kalkışa hazırlanan uçak silahlı saldırıya uğradı, pist kapatıldı
Teksas'ta kalkışa hazırlanan uçak silahlı saldırıya uğradı, pist kapatıldı
Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atıldı
Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atıldı
Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, partisinden ihraç edildi
Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, partisinden ihraç edildi