Japonya’da 6.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı! İşte deprem anı (Video)

Japonya’da bir kez daha deprem paniği yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının yerel saatle 11:44’de, 20 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilirken Aomori, Iwate ve Miyagi eyaletleri ile Hokkaido eyaletinin Pasifik kıyılarına yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyaran yetkililer, kıyı kesimlerinden uzaklaşma çağrısında bulundu.

Japonya 7.5 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı

Japonya 8 Aralık'ta merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Yetkililer, sarsıntının ardından 8 veya üstü büyüklükte bir depremin meydana gelebileceğini belirterek hazırlıklı olma uyarısında bulunmuştu.