  Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. 6,8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Tsunami uyarısı verildi

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı. Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.

