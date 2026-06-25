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Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'da Honshu Adası'nın doğu kıyısında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.30 sularında meydana gelen deprem, Aomori eyaletinin güneyindeki Iwate eyaleti açıklarında, yaklaşık 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 6,9 olarak açıklanırken, sarsıntı Aomori eyaletine bağlı Hashikami kasabasında Japon sismik yoğunluk ölçeğine göre 7 üzerinden "6 üstü", eyaletin komşu şehri Hachinohe'de ise "6 altı" şiddetinde hissedildi.

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