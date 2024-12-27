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Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı

Kuril Adaları açıklarında, 6,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yetkililer, tsunami riski nedeniyle uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
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Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
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Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında, 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

Kuril Adaları nerede?

Kuril Adaları olarak bilinen adalar zinciri, Kuzey Pasifik Okyanusu’nu Ohotsk Denizi’nden ayırıyor. Adaların bir tarafında Japonya’nın Hokkaido Adası, diğer tarafında da Rusya’nın Kamçatka Yarımadası yer alıyor.

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