Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası'nda bulunan Kumamoto eyaleti açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın ilk belirlemelerine göre depremin büyüklüğü 7,1 olarak ölçülürken, sarsıntı bölgede geniş bir alanda hissedildi. Yetkililer, depremin ardından olası can ve mal kayıplarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

7,1'lik depremin ardından tsunami uyarısı

Depremin ardından Japon kamu yayıncısı NHK, kıyı bölgeleri için yaklaşık 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlardan denizden uzak durmalarını ve yüksek bölgelere gitmelerini istedi.

7 eyalet için acil uyarı yayımlandı

Japon hükümeti, depremin ardından Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletleri için acil deprem uyarısı yayımladı.

Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken, depremin yol açtığı olası can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.