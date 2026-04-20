Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, halka kıyı şeridinden uzak durma çağrısında bulunuldu.
Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kyodo haber ajansının haberine göre Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Pasifik Okyanusu'ndaki depremin derinliğinin 10 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.
Açıklamada, 7.4 büyüklüğünde depremin ardından Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgelerinde 3 metreye ulaşabilecek tsunami oluşabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji yetkilileri, özellikle sahil şeridinde yer alan yerleşim yerleri için acil tsunami uyarısı yayımlayarak vatandaşları yüksek kesimlere tahliye olmaları konusunda uyardı.
Sarsıntının ardından bölge genelinde geniş çaplı bir alarm durumu ilan edilirken, ekipler teyakkuza geçti.