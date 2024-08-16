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Japonya'da Ampil Tayfunu alarmı: Çok sayıda uçuş ve tren seferi iptal edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki çok sayıda tren seferi ve uçuş, Ampil Tayfunu nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi
AA
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Japonya'da Ampil Tayfunu alarmı: Çok sayıda uçuş ve tren seferi iptal edildi
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki çok sayıda tren seferi ve uçuş, Pasifik Okyanusu üzerinden kuzeye ilerleyen Ampil Tayfunu nedeniyle iptal edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin yakınlarından geçen Ampil Tayfunu sebebiyle oluşabilecek şiddetli rüzgar, yağış, sel ve toprak kaymaları konusunda uyardı.

Tokyo ile Nagoya arasındaki tren seferlerinin iptal edildiğini, bazı yerel seferlerde daha yavaş tarifelere geçildiğini belirten yetkililer, olumsuz hava koşullarından etkilenen çok sayıda uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Normal şartlarda akşam saatlerine kadar açık olan Disneyland, tayfun nedeniyle 15.00'te kapatılırken kargo şirketi Yamato Transport, Tokyo ve yakınlarındaki bölgelere 16-17 Ağustos'ta teslimat yapılmayacağını bildirdi.

Yetkililer, halkı nehirlerden ve sahillerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Tokyo yakınlarındaki sulardan geçmesinin ardından kuzeye doğru devam ederek Kanto ve Tohoku bölgelerini etkisi altına alması beklenen Ampil Tayfunu'nun karaya ulaşması öngörülmüyor.

 

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