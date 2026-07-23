Japonya'da aşırı sıcaklara karşı yeni çözüm: İnsan buzdolabı

"Do Hiemon" adını taşıyan kişisel serinleme kabini, aşırı sıcaklara maruz kalan kişilerin vücut ısısını hızla düşürmek için tasarlandı.

Kabinin iç sıcaklığı 15 dereceye kadar düşürülürken; kullanıcının baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine 5 derece sıcaklığında soğuk hava püskürtülüyor.

Üreticiler, bu yöntemin sıcak çarpması ve ısıya bağlı bitkinlik belirtilerini standart bir klima veya vantilatörden çok daha hızlı hafiflettiğini ifade ediyor.

Dünya genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgaları ve kırılan sıcaklık rekorları, yeni serinleme çözümlerini gündeme getiriyor.

Japonya'da termometrelerin 40 derecenin üzerini göstermesiyle "aşırı sıcak" günlerin başlaması, bu tür teknolojilerin geliştirilmesinde etkili oldu.

The Guardian'ın haberine göre, yaklaşık 1,5 milyon yen satış fiyatına sahip olan cihazın saatlik çalışma maliyetinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Bireysel kullanımdan ziyade; yüksek sıcaklıkta çalışılan fabrikalar, depolar veya kamusal alanlar gibi acil serinleme ihtiyacının doğabileceği noktalar cihazın öncelikli kullanım alanları arasında gösteriliyor.