Japonya'da enflasyon 42 yılın zirvesinde

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları, Ocak'ta yaklaşık 42 yılın en hızlı artışını kaydederek, Merkez Bankası'nı (BOJ) ekonomiye verdiği desteği kademeli olarak kaldırması için baskı altında tuttu.

Ülke genelindeki eğilimlere dair öncü gösterge olarak kabul edilen, petrol fiyatlarının dahil olduğu ancak taze gıda fiyatlarının çıkarıldığı Tokyo çekirdek tüketici fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 yükseldi.

Aralık'ta yüzde 3.9 yükselen çekirdek enflasyonun Ocak'ta yüzde 4.2 yükselmesi bekleniyordu.