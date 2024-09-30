Japonya'da erken seçim 27 Ekim'de yapılacak
İktidar partisinin yeni başkanı Ishiba, Japonya'da erken seçimlerin 27 Ekim'de yapılacağını açıkladı.
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Japonya'da ilk seçimlerde başbakan olacağına kesin gözüyle bakılan iktidar partisinin yeni başkanı Shigeru Ishiba, 27 Ekim'de erken seçim yapılacağını açıkladı.
Japonya'nın eski savunma bakanı Shigeru İshiba, 27 Eylül'de yapılan oylamada iktidardaki Liberal Demokrat Partisi'nin (LDP) yeni lideri olarak seçilmiş ve görevdeki başbakan Fumio Kishida'nın yerine geçmeye hazırlandığı belirtilmişti.
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