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Japonya'da erken seçim 27 Ekim'de yapılacak

İktidar partisinin yeni başkanı Ishiba, Japonya'da erken seçimlerin 27 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Japonya'da erken seçim 27 Ekim'de yapılacak
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Japonya'da ilk seçimlerde başbakan olacağına kesin gözüyle bakılan iktidar partisinin yeni başkanı Shigeru Ishiba, 27 Ekim'de erken seçim yapılacağını açıkladı.

Japonya'nın eski savunma bakanı Shigeru İshiba, 27 Eylül'de yapılan oylamada iktidardaki Liberal Demokrat Partisi'nin (LDP) yeni lideri olarak seçilmiş ve görevdeki başbakan Fumio Kishida'nın yerine geçmeye hazırlandığı belirtilmişti.

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