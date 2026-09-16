Japonya'da faiz alarmı: 30 yıl sonra bir ilk kapıda

Japonya Merkez Bankası (BOJ), faiz kararını 19 Eylül Cuma günü açıklayacak. Bankanın politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e yükseltmesi bekleniyor. Faiz artışının gerçekleşmesi halinde BOJ'un politika faizi yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşacak.

Ekonomistlerin yüzde 89'u faiz artışı bekliyor

CNBC'nin 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete 18 ekonomist ve analist katıldı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 89'u, BOJ'un politika faizini 25 baz puan artıracağını öngörüyor. Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde Japonya'da faiz oranı yüzde 1,25'e çıkacak.

Enflasyon ve ücret artışları etkili oluyor

Faiz artışı beklentisinin arkasında Japonya'daki enflasyon ve ücret görünümü bulunuyor. Ülkede yıllık enflasyon, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle temmuz ayında yüzde 1,9'a yükselerek yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aynı dönemde reel ücretler ise yüzde 2,4 arttı. Böylece reel ücretlerdeki yükseliş yedinci ayda da devam etti.

BOJ normalleşme sürecini sürdürüyor

Japonya Merkez Bankası, Mart 2024'te uzun süredir uygulanan ultra gevşek para politikasından çıkış sürecini başlatmıştı. Banka son faiz artışını haziran ayında gerçekleştirdi. Yeni bir faiz artışının gerçekleşmesi, BOJ'un para politikasındaki normalleşme sürecini hızlandırabileceğine işaret edecek.

ABD yönetiminin baskısı da gündemde

Faiz artışı beklentisinde ABD yönetiminin Japonya'nın para politikasına yönelik baskısının da etkili olduğu belirtiliyor. Nomura Araştırma Enstitüsü Başekonomisti ve eski BOJ Politika Kurulu üyesi Takahide Kiuchi, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Takaichi hükümetinin BOJ'un faiz artışını engelleme girişimlerini fiilen etkisiz hale getirdiğini söyledi. Kiuchi, bunun BOJ'un faiz artırımlarına devam etmesi için daha geniş bir alan oluşturduğunu ifade etti.

Piyasalar cuma günkü kararı bekliyor

CNBC, BOJ Yönetim Kurulu üyelerinin son dönemde daha şahin mesajlar verdiğine dikkat çekti. Bu mesajların, bankanın faiz artışlarını hızlandırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiği belirtildi. Piyasalar, cuma günü sona erecek iki günlük BOJ toplantısından çıkacak faiz kararının yanı sıra, bankanın sonraki toplantılara ilişkin vereceği mesajları da yakından takip edecek.