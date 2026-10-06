Japonya'da iki şirkete yönelik siber saldırılarda 2,6 milyondan fazla müşterinin bilgileri sızdırıldı

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Japonya'da internet hizmetleri firması GMO Research & AI ile perakende şirketi Mr Max, sunucularını hedef alan siber saldırılar sonucu 2,6 milyondan fazla müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığını bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, GMO Research & AI'dan yapılan açıklamada, siber saldırı sonucu şirketin anket platformu "infoQ"ya üye yaklaşık 948 bin 500 kişinin isimlerinin, e-posta ve ev adreslerinin, telefon numaralarının ve parolalarının çalındığı belirtildi.

Açıklamada, bazı kullanıcıların ödül puanlarının izinsiz şekilde Amazon hediye kartlarına dönüştürüldüğü ve zararın karşılanacağı aktarıldı.

Mr Max'ten yapılan açıklamada da firmanın çevrim içi mağazasını kullanan yaklaşık 1,7 milyon müşterinin isim, e-posta adresi ve telefon numaralarının siber saldırıda sızdırıldığı ifade edildi.

Her iki şirket de yetkisiz erişimin tespit edilmesinin ardından çevrim içi hizmetlerini durdururken, olaylara ilişkin inceleme başlatıldı.