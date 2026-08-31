Japonya’da iş gücü açığı büyüyor: Şirketler yabancı çalışanlara yöneliyor

Japonya’da giderek derinleşen iş gücü açığı, şirketleri yabancı çalışan istihdamını artırmaya yöneltiyor. Japonya Çalışma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 68,2’si yabancı çalışan istihdam etme gerekçesi olarak iş gücü açığının giderilmesini gösterdi.

Ülkede yaşlanan nüfus ve çalışma çağındaki nüfusun azalması, özellikle çalışan bulmanın zor olduğu sektörlerde şirketlerin yabancı iş gücüne olan bağımlılığını artırıyor.

Şirketlerin yabancı çalışanlara bağımlılığı artıyor

Japonya’da yabancı çalışanlar, iş gücü piyasasındaki açığın kapatılmasında giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Özellikle yerli çalışan bulmakta zorlanan işletmeler açısından yabancı işçiler, faaliyetlerin sürdürülebilmesi için kritik bir kaynak haline geliyor.

Bu durum, Japonya’nın uzun süredir devam eden demografik sorunlarının iş gücü piyasası üzerindeki etkisini de ortaya koyuyor. Düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus, şirketlerin ihtiyaç duyduğu çalışan sayısıyla mevcut iş gücü arasında giderek daha büyük bir fark oluşmasına neden oluyor.

Hükümetin politikası iş dünyasıyla karşı karşıya geliyor

Ancak şirketlerin yabancı çalışanlara yönelik ihtiyacı artarken, hükümet yabancıların Japonya’ya kabulü ve ülkede bulunmasına ilişkin kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Bu yaklaşım, iş dünyasının daha fazla yabancı çalışana ihtiyaç duyduğu bir dönemde şirketler açısından belirsizlik yaratıyor. İşverenler açısından temel soru, artan iş gücü açığının yabancı çalışanlarla ne ölçüde kapatılabileceği ve gelecekteki istihdam kurallarının nasıl şekilleneceği.

Ekonomik ihtiyaç ile siyasi yaklaşım arasında denge aranıyor

Japonya böylece iki farklı baskıyla karşı karşıya bulunuyor. Bir tarafta nüfusun yaşlanması ve çalışan sayısındaki gerileme nedeniyle büyüyen iş gücü açığı, diğer tarafta ise yabancı nüfusun yönetimine ilişkin daha kontrollü politikalar bulunuyor. Şirketlerin yabancı çalışanlara olan ihtiyacının artması, hükümetin göç ve istihdam politikalarını ekonomi açısından daha kritik hale getiriyor.

Yabancı istihdamı Japonya için giderek daha önemli

Çalışma Bakanlığı araştırmasının ortaya koyduğu yüzde 68,2’lik oran, yabancı çalışanların Japon şirketleri açısından artık ikincil bir iş gücü kaynağı olmaktan çıktığını gösteriyor.