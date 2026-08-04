Japonya'da kavurucu sıcaklar nedeniyle hayvanat bahçesinde üç aslan öldü

Batı Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesinde üç dişi aslan bir hafta içinde hayatını kaybetti. Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaşları 3 ile 15 arasında değişen aslanlara yapılan otopsilerde dehidrasyon ve çoklu organ yetmezliği tespit edildiğini, bunun da ölüm sebebinin sıcaklar olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hayvanat bahçesi temsilcisi Miwa Kosaka, BBC'ye yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını, geçen yıl da havanın sıcak olduğunu ancak aslanların bu şekilde hastalanmadığını söyledi.

Sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor

Japonya'da yaz mevsimi her geçen yıl daha sıcak ve tehlikeli hale geliyor. Bazı şehirlerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı aşırı sıcak günler yaşanıyor.

Tama Hayvanat Bahçesinin verdiği bilgilere göre, Mugi adlı 3 yaşındaki dişi aslanın 19 Temmuz'da iştahı kesildi ve ertesi gün ayağa kalkamadı. Hayvanat bahçesi personeli aslanı serinletmek için havalandırma ve su sağladı, ardından deri altı sıvı, karaciğer takviyeleri ve vitamin uyguladı. Ancak Mugi, 28 Temmuz'da öldü.

11 yaşındaki dişi aslan Ichigo 31 Temmuz'da, 15 yaşındaki dişi aslan Luena ise pazar günü hayatını kaybetti.

Otopsiler her üç aslanda da sistemik dehidrasyon ve çoklu organ yetmezliği gösterdi. Hayvanat bahçesi yetkilileri, ölüm nedenlerinin test sonuçları çıktıktan sonra kesinleşeceğini bildirdi.

Diğer aslanların tedavisi sürüyor

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, iki erkek ve bir dişi olmak üzere üç aslanın halen rahatsız olduğu ve ayağa kalkamadığı, personele sıvı, ilaç ve vitamin takviyesi yapıldığı aktarıldı. Kosaka, bazı aslanların iyileşme belirtileri gösterdiğini ifade etti.

TRT Haber'in BBC'den aktardığına göre; dört aslanın iyileşme sürecine girdiği, altı aslanın ise başından beri sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Bu hayvanlar, taşınabilir klimalar ve sanayi tipi vantilatörlerle donatılmış özel bir alana alınacak.

Yüksek nem vücut ısısını dengelemeyi zorlaştırıyor

Tokyo Üniversitesinden veteriner hekimlik profesörü Hideaki Karaki, yüksek nemin aslanların vücut sıcaklıklarını düzenlemesini zorlaştırdığını söyledi. Karaki, aslanların terlemek yerine solunum yollarındaki nemi dışarı atmak için derin nefes aldığını, nem buharlaştığında vücut sıcaklığının düştüğünü belirtti. Yüksek nemde aslanların vücut sıcaklığının yeterince düşemediğini vurgulayan Karaki, temmuz ayı ortasındaki ani sıcaklık artışının da hayvanların sıcağa uyum sağlaması için yeterli zaman bırakmadığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 260 hayvan türüne ev sahipliği yapan Tama Hayvanat Bahçesinde 1964 yılından bu yana yetiştirilen ve sergilenen aslanlar, tesisin en çok ilgi gören türleri arasında yer alıyor.

Hayvanat bahçesi yönetimi, ani sıcak dalgası nedeniyle aslanların hastalanması üzerine geçen ay aslan sergisini ve safari otobüsü hizmetini askıya aldığını duyurdu.

Japonya genelinde bu yaz sadece ısı çarpması nedeniyle 43 binden fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Hükümet sıcaklık uyarıları yayınlayarak vatandaşlara serin kalmaları yönünde çağrıda bulundu.