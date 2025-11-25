  1. Ekonomim
Japonya'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Japonya'da merkez üssü Kumamoto eyaletinin Aso bölgesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saat ile 18.01'de kaydedilen sarsıntının 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kumamoto eyaletindeki Aso bölgesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saat ile 18.01’de kaydedilen sarsıntının 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Sarsıntı paniğe neden oldu

Kumamoto’nun yanı sıra Oita, Ehime ve Fukuoka eyaletlerinde de hissedilen depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrasında Kumamoto eyaletinin Aso bölgesinde büyüklükleri 2 ila 3.3 arasında değişen 6 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

Dünya
