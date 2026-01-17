Japonya’da korkutan deprem!

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) yayımladığı güncel verilere göre, Japonya’nın Okinawa takımadalarındaki Yonakuni şehrinin 84 kilometre güneybatısında orta derinlikte bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin yaklaşık 10.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve sarsıntının bölgedeki yerleşim yerlerinde hissedildiği bildirildi.

Hibya Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, deprem, büyüklük açısından 5.0 olarak ölçüldü.

Japonya, jeolojik olarak aktif bir bölgede bulunduğu için depremlerle karşılaşma riski yüksek ülkeler arasında yer alıyor ve bu tür sarsıntılar, erken uyarı sistemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, deprem bölgesinde yaşayanların hasar riskini azaltmak için dayanıklı yapıların tercih edilmesi ve güvenli alanların belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, deprem sonrası oluşabilecek artçı sarsıntıların 24–48 saat boyunca dikkatle izlenmesi gerektiği belirtiliyor.