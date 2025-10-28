  1. Ekonomim
Japonya'da nisandan bu yana ayı saldırısında ölenlerin sayısı 10'a çıkarak rekor kırdı

Japonya'da nisandan bu yana ayı saldırısında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 10'a yükselerek rekor kırdığı belirtildi.

Japonya'da nisandan bu yana ayı saldırısında ölenlerin sayısı 10'a çıkarak rekor kırdı
Devlet televizyonu NHK'in haberine göre Japonya Çevre Bakanlığı'ndan, nisandan bu yana ülkenin kırsal ve kentsel bölgelerinde görülen ayı saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Akita eyaletine bağlı bir köyde, geçen hafta yaşanan saldırıyla yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirilen açıklamada, bunun rekor bir sayı olduğu kaydedildi.

Ordudan lojistik destek talep edilecek

Kyodo News'in haberine göre ise Akita Valisi Kenta Suzuki, rekor sayıya ulaşan ölümlerin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırılara müdahale konusunda halkın yorulduğuna, insan gücünün azaldığına ve avcıların yaşlandığına dikkati çeken Suzuki, bu kapsamda Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden (SDF) lojistik destek talep edeceğini kaydetti.

Japonya'da vahşi yaşam problemi

Japonya'da hazirandan bu yana özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde ayıların turistlere saldırdığı, mağazalara girdiği, okullar ve parkların çevresinde görüldüğü belirtiliyor.

Japonya eylül başında ayı saldırıları nedeniyle yaban hayatın korunmasına ilişkin yasalarda değişikliğe gitmişti. Buna göre belediye yetkililerinin, özel olarak görevlendirilmiş avcıların, yerleşim yerlerinde kahverengi ve siyah ayılar dahil, vahşi hayvanları vurmasına izin verebileceği belirtilmişti.

