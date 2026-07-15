Japonya'da "ölüm evleri" pazarı büyüdü! Fiyatı ucuz olunca talep patladı

Japonya'da geçmişinde cinayet, intihar veya yalnız ölüm gibi olaylar bulunan ve "jiko bukken" olarak adlandırılan konutlar, yükselen kira ve konut fiyatlarının etkisiyle emlak piyasasında dikkat çeken bir alternatif haline geldi.

The Economist'in haberine göre, geçmişte olumsuz olayların yaşandığı bu konutlar, olayın niteliğine bağlı olarak piyasa değerinin yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 50 altında satılıyor veya kiraya veriliyor.

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle birçok Japon, ekonomik avantajı ön plana alarak bu evlerde yaşamayı değerlendirmeye başladı.

Uygun fiyat talebi artırdı

Özellikle Tokyo başta olmak üzere büyük şehirlerde konut maliyetlerinin hızla yükselmesi, indirimli fiyatlarla sunulan "jiko bukken" konutlara olan ilgiyi artırdı.

Tokyo merkezindeki stüdyo daire kiraları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 yükselirken, kira fiyatları üst üste 22'nci ayda da rekor seviyeye ulaştı. Bu durum, daha düşük maliyetli konut arayan kiracıların geçmişinde ölüm vakası bulunan evlere yönelmesine neden oldu.

Yapılan araştırmalar da Japonların önemli bölümünün, fiyat avantajı sağlanması halinde bu tür konutlarda yaşamayı kabul edebileceğini ortaya koyuyor.

"Perili değildir" belgesi veriliyor

Japonya'da bu konutlara yönelik ilginç bir sektör de oluşmuş durumda.

Bazı şirketler, geçmişte ölüm yaşanan evlerde doğaüstü bir durum bulunup bulunmadığını termal kameralar ve çeşitli teknolojik cihazlarla inceleyerek konutlara "perili değildir" belgesi düzenliyor.

Bazı durumlarda ise Budist rahipler evlerde arındırma ritüelleri gerçekleştirerek yeni kiracıların psikolojik kaygılarını azaltmaya çalışıyor.

Ülkede ayrıca, geçmişte ölüm yaşanmış evlerin adreslerini ve olayların ayrıntılarını gösteren internet siteleri de geniş ilgi görüyor.

Ruhlara inanç etkisini sürdürüyor

Kültürel faktörler de bu konutların değerini etkiliyor.

2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre Japonların yaklaşık üçte biri ruhların varlığına inandığını ifade etti. Bu nedenle bazı alıcılar ve kiracılar bu tür evlerden uzak durmayı tercih ederken, diğerleri önemli fiyat avantajını daha belirleyici görüyor.

Yaşlanan nüfus yalnız ölümleri artırıyor

Japonya'nın hızla yaşlanan nüfusu da "jiko bukken" sayısının artmasına neden oluyor.

Hükümet verilerine göre yalnız yaşayan yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, 2025 yılında en az sekiz gün boyunca fark edilmeyen 20 binden fazla yalnız ölüm vakası kaydedildi.

Bu gelişme, emlak piyasasında geçmişinde ölüm olayı bulunan konutların sayısını da artırıyor.

Mevzuat değişti

Japon hükümeti, yaşlı bireylerin konut kiralamasını kolaylaştırmak amacıyla 2021 yılında önemli bir düzenleme yaptı.

Yeni uygulamayla birlikte, ağır suç niteliği taşıyan istisnai olaylar dışında ev sahiplerinin yalnız ölüm vakalarını yeni kiracılara bildirme zorunluluğu kaldırıldı. Düzenleme, ev sahiplerinin yalnız ölüm riski nedeniyle yaşlı kiracılardan kaçınmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Yatırımcıların da radarında

"Jiko bukken" konutlar yalnızca kiracılar için değil, yatırımcılar açısından da cazip fırsatlar sunuyor.

Japonya'daki mevcut düzenlemeye göre, bir ölüm olayının üzerinden üç yıl geçmesinin ardından satış sırasında bu bilginin açıklanması zorunlu olmuyor. Bu durum, yatırımcıların indirimli fiyatlarla satın aldıkları konutları daha sonra piyasa değerine satabilmelerine olanak tanıyor.

Uzmanlara göre, konut fiyatlarındaki yükseliş sürdükçe "jiko bukken" piyasasının hem yatırımcılar hem de uygun maliyetli konut arayanlar açısından büyümeye devam etmesi bekleniyor.