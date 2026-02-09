Japonya'da reel ücretler 2025'te 12 ayda da geriledi

Japonya'da reel ücretler aralık ayında, nominal ücret artışının yavaşlayan tüketici enflasyonunun biraz gerisinde kalmasıyla üst üste 12'nci ayda da geriledi.

Tüketici alım gücünün önemli bir göstergesi olan enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretler, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Bu, Ocak 2025'te başlayan daralmanın devamı anlamına gelirken, azalış hızı en düşük seviyede kaydedildi.

Ortalama nominal ücretler veya toplam nakit kazançlar, aralık ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 artarak 631.986 yen (4.029 dolar) seviyesine ulaştı. Bir önceki aydaki revize edilmiş artış oranı yüzde 1,7 idi.

Düzenli ödeme veya temel maaş aralıkta yüzde 2,2 yükseldi. Fazla mesai ücretleri yüzde 0,9 artarken, çoğunlukla tek seferlik kış ikramiyelerinden oluşan özel ödemeler yüzde 2,6 arttı.

Yıllık bazda bakıldığında Japonya'da reel ücretler 2025'te yüzde 1,3 geriledi.