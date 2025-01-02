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Japonya'da ‘ruhsal bozukluk’ nedeniyle izne ayrılan öğretmen sayısı arttı

Japonya öğretmenler ruhsal sorunlarla mücadele ediyor. Bakanlıklar 20 kentte eğitim kurumlarında araştırma yaptı. ‘Ruh sağlığı sorunları’ nedeniyle izne ayrılan öğretmenlerin sayısı 7 bin 119'a yükseldiği ortaya çıktı. Gerekçelerinde ise, öğrenciler, iş arkadaşları, idare ve uzun çalışma ile ilgili olduğunu belirttiler.

Haber Merkezi
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Japonya'da ‘ruhsal bozukluk’ nedeniyle izne ayrılan öğretmen sayısı arttı
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Japonya'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılında devlet okullarında "ruh sağlığı sorunları" nedeniyle izne ayrılan öğretmenlerin sayısı 7 bin 119'a çıktı.

Kyodo News'in haberine göre, ülkede, ‘ruh sağlığı sorunları’ nedeniyle izne ayrılan öğretmenlerin sayısı, 2020-2023 döneminde yıllık ortalama 5 bin kişi seviyelerinde seyrediyordu. 

İzin gerekçeleri 'ruhsal bozukluk'

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 20 kentteki eğitim kurumlarında 2023-2024 dönemini kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, söz konusu dönemde 7 bin 119 öğretmen "ruhsal bozukluk" gerekçesiyle izne ayrıldı. 

Öğrenci ve uzun çalışma saatlerini gerekçe gösterdiler

İzne ayrılan öğretmenlerin sayısında 580 kişi artarken, toplamda Japonya'daki öğretmenlerin 0.77'sinin aynı gerekçeyle izne ayrıldığı ortaya çıktı.

Öğretmenlerin yüzde 26.5'i sorunlarının "öğrencilerle", yüzde 23.6'sı "iş arkadaşlarıyla", yüzde 13.2'si "idari işlerle" ve yüzde 0.08'si ise "uzun çalışmayla" ilgili olduğunu kaydetti.

Araştırmada, son bir yılda Japonya'da görevinden istifa eden 788 öğretmenden 260'ının "ruhsal sorunları" gerekçe gösterdiği aktarıldı.

Hükümetin iş yükünü azaltma planı var

Öte yandan, Japonya Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ruh sağlığını desteklemek için önlemler alınacağını ve öğretmen sayısını artırarak iş yükünü azaltmaya çalışacaklarını açıkladı.

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