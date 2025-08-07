  1. Ekonomim
  3. Japonya’da savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştü
Japonya’da savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştü

Japonya'da F-2A tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştü. Kendini fırlatan pilot, kazadan sağ kurtuldu.

Japonya’da savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştü
Japonya’da korkutan bir askeri havacılık kazası meydana geldi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden (SDF) yapılan açıklamada, F-2A tipi bir savaş uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde eğitim uçuşu yaptığı sırada Ibaraki eyaleti açıklarında düştüğü bildirildi.

Saat 12.34'te meydana gelen kazada uçakta bulunan tek pilotun kendini fırlatmayı başardığı ve UH-60J tipi helikopterle sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Düşen uçağın Ibaraki eyaletindeki Hyakuri Hava Üssü'ne bağlı olduğu açıklandı.

Kaza nedeniyle bölgedeki deniz taşıtlarında herhangi bir hasar meydana gelmediği, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

