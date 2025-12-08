  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Japonya'da şiddetli deprem: 3 metrelik tsunami uyarısı yapıldı
Takip Et

Japonya'da şiddetli deprem: 3 metrelik tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından 3 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya'da şiddetli deprem: 3 metrelik tsunami uyarısı yapıldı
Takip Et

Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Tsunami uyarısı verildi

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından 3 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı verildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

Bahis operasyonunda yeni gelişme: 197 futbolcu PFDK’ya sevk edildiBahis operasyonunda yeni gelişme: 197 futbolcu PFDK’ya sevk edildiSpor

 

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Suriye’nin yeniden inşa edildiği bugünlerde de kardeşlerinin yanındadırDışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Suriye’nin yeniden inşa edildiği bugünlerde de kardeşlerinin yanındadırGündem

 