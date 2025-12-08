Japonya'da şiddetli deprem: 3 metrelik tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından 3 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yapıldı.
Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Tsunami uyarısı verildi
Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından 3 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı verildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.