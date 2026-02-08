Japonya'da şiddetli kar yağışı sürüyor: Can kaybı 45'e yükseldi

Japonya'da 20 Ocak'tan itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), 20 Ocak'tan itibaren kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Ajans, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ülke genelinde 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülke genelinde 187'si ağır, 356'sı hafif şekilde olmak üzere toplam 543 kişinin yoğun kar yağışı ve soğukların yol açtığı kazalarda yaralandığı bildirildi.