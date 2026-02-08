Japonya'da şiddetli kar yağışı sürüyor: Can kaybı 45'e yükseldi
Japonya’da 20 Ocak’tan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e çıktı. Ülke genelinde kış koşullarına bağlı kazalarda 543 kişi ise yaralandı.
Japonya'da 20 Ocak'tan itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi.
Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), 20 Ocak'tan itibaren kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yaptı.
Ajans, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ülke genelinde 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ülke genelinde 187'si ağır, 356'sı hafif şekilde olmak üzere toplam 543 kişinin yoğun kar yağışı ve soğukların yol açtığı kazalarda yaralandığı bildirildi.