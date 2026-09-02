Japonya’da tahvil faizi 30 yıl sonra yüzde 3’ü gördü

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Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi salı günü yüzde 3 seviyesine ulaştı. Bu, Eylül 1996’dan bu yana görülen en yüksek seviye oldu. ABD, Almanya ve İngiltere’nin ardından Japonya’da da uzun vadeli tahvil getirileri dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yatırımcıların enflasyon ve kamu borçlarına ilişkin endişeleri, tahvil fiyatları üzerinde baskı oluştururken getiriler yükseldi.

Enflasyon ve faiz beklentileri öne çıkıyor

Tahvil getirilerindeki yükselişte küresel enflasyon endişeleri önemli rol oynuyor. Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki baskıyı artırması, dünya genelinde fiyat artışlarının yeniden hız kazanabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik öngörüleri de destekliyor. Japonya’da ise yükselen tahvil getirileri, Japonya Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentilerle birlikte değerlendiriliyor.

Kamu borcunun finansman maliyeti artıyor

Tahvil faizlerindeki yükseliş Japonya açısından kamu maliyesi üzerinde de baskı oluşturuyor. Dünyanın en yüksek kamu borcu yüklerinden birine sahip olan Japonya’da faizlerin yükselmesi, mevcut borcun çevrilme maliyetini artırıyor. Hükümetin daha yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kalması, kamu harcamaları açısından da baskı yaratabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Küresel piyasalardaki dalga Japonya’ya sıçradı

Tahvil satışları yalnızca Japonya ile sınırlı kalmadı. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi de Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyelerine yaklaşırken, Almanya ve İngiltere’de uzun vadeli tahvil faizleri de son yılların yüksek seviyelerine çıktı. Küresel ölçekte yükselen getiriler, hükümetlerin ve şirketlerin finansman maliyetlerini artırırken yatırımcıların tahvil piyasalarındaki pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

Japon yatırımcıların tercihi değişebilir

Japon tahvil getirilerindeki yükselişin ülke dışındaki piyasalar açısından da sonuçları olabilir. Yurtiçindeki tahvillerin daha cazip hale gelmesi, Japon yatırımcıların yabancı varlıklara ayırdığı kaynakları azaltmasına ve sermayenin bir bölümünün Japonya’ya dönmesine yol açabilir. Bu durum, ABD ve Avrupa gibi büyük piyasalarda tahvil talebini etkileyerek küresel borçlanma maliyetleri üzerinde ek baskı oluşturabilir.

Tahvil piyasasında yeni dönem

Japonya’nın 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 3’e ulaşması, küresel borç piyasalarında uzun süredir devam eden düşük faiz döneminin ardından yaşanan değişimin önemli göstergelerinden biri oldu.

Yatırımcılar artık enflasyon, kamu borçları, faiz politikaları ve artan tahvil arzını birlikte değerlendirirken, Japonya’daki hareketlilik küresel sabit getirili piyasaların yönü açısından yakından izleniyor.