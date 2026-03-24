Japonya'da tuvalet kağıdı paniği: Hükümetten açıklama geldi

Japonya hükümeti, sosyal medyada bazı tüketicilerin toplu tuvalet kağıdı alımlarını paylaşmasının ardından kamuoyunu bilgilendirdi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ülkede üretilen tuvalet kağıdının büyük oranda yerli geri dönüştürülmüş kağıt ve ham maddelerden üretildiğini vurgulayarak, Orta Doğu’daki gelişmelerin bu ürünü doğrudan etkilemeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, üretim kapasitesinin yeterli olduğu vurgulanarak “Halkın doğru bilgilere dayanarak sakin ve rasyonel alışveriş yapmasını rica ediyoruz" denildi.

Tüketiciler yakıt yerine tuvalet kağıdı stoklamaya yöneldi

Japonya’nın petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 95’ini Orta Doğu’dan karşılaması nedeniyle kriz, özellikle enerji arzı konusunda kaygı yaratıyor. Ancak hükümetin sübvansiyonları ve stratejik rezervlerin kullanılması sayesinde yakıt fiyatlarındaki artışın sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Buna rağmen bazı tüketicilerin, yakıt yerine tuvalet kağıdı stoklamaya yönelmesi dikkat çekti.

Japonya’da kriz dönemlerinde tuvalet kağıdı stoklama eğilimi yeni değil. Benzer panik alımları 1970’lerdeki petrol krizi, 2011’deki deprem ve nükleer felaket ve Covid-19 pandemisi sırasında da görülmüştü.

Uzmanlar, günlük yaşamın temel unsurlarından biri olan tuvalet kağıdının, toplumda güvenlik hissiyle güçlü bir şekilde ilişkilendirildiğini ve bu nedenle kriz anlarında ilk stoklanan ürünlerden biri olduğunu belirtiyor.