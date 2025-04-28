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Japonya'da üniversite öğrencisi 4 gün arayla 2 kez Fuji Dağı'ndan kurtarıldı

Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı'ndan 22 Nisan'da helikopterle kurtarılan üniversite öğrencisi, 4 gün sonra unuttuğu telefonu için tekrar tırmandığı dağda rahatsızlanmasının ardından ikinci kez kurtarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Japonya'da üniversite öğrencisi 4 gün arayla 2 kez Fuji Dağı'ndan kurtarıldı
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Kyodo ajansının haberine göre, 22 Nisan'da Fuji Dağı'nda mahsur kalan 27 yaşındaki Çinli üniversite öğrencisi, zirveden helikopterle kurtarıldı.

4 gün arayla 2 kez Fuji Dağı'ndan kurtarıldı

Polis, yaptığı açıklamada, öğrencinin kurtarıldığı sırada telefonunu ve diğer eşyalarını dağın zirvesinde unuttuğu gerekçesiyle 26 Nisan'da tekrar Fuji Dağı'na tırmandığını belirtti.

İkinci tırmanışı sırasında rahatsızlanan üniversite öğrencisinin deniz seviyesinden 3 bini aşkın metre yükseklikte bulunduğunu ifade eden polis, bir hafta içinde 2 kez Fuji Dağı'ndan kurtarılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

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