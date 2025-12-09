Japonya’daki 7,5’lik deprem yer kabuğunda 9 santimetrelik kaymaya yol açtı

Japon Coğrafi Bilgi İdaresi, Aomori kıyıları açıklarında yaşanan güçlü depremin merkez üssüne yakın bölgede yer kabuğunun 9 santimetre doğuya kaydığını tespit etti. Ölçüm, Higashi-dori 2 elektronik jeodezi istasyonunda gerçekleştirildi.

Raporda, analizlerin doğruluğunun teyit edilmesi için ek çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, pazartesi günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, Honshu ve Hokkaido kıyılarında alarm yarattı.

Tsunami uyarısı altı saat sonra kaldırıldı

Japon Meteoroloji Ajansı, deprem sonrası 70 santimetre yüksekliğinde tsunami dalgası ölçtü. Uyarı, yaklaşık altı saat sonra kaldırıldı.

Depremin merkez üssü, Aomori'nin doğu kıyısının 54 kilometre açığında tespit edildi. Japonya’nın yedi puanlık şiddet ölçeğinde sarsıntının “altıdan fazla” seviyesinde olduğu belirtildi.

'Mega deprem' uyarısı!

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre JMA, 8 veya daha yüksek büyüklükte büyük bir "mega deprem" meydana gelebileceğini belirtti.

Hokkaido eyaletinden Chiba bölgesine kadar uzanan bölgeler için verilen mega deprem uyarısı, 2022'den bu yana bölgeye yönelik verilen ilk büyük ölçekli uyarı oldu.

Yetkililer, halkı evlerdeki eşyaları sabitlemeye, gıda ve su ile taşınabilir tuvalet içeren acil durum çantaları hazırlamaya çağrıda bulundu.

En az 50 kişi yaralandı

Kyodo News'un haberine göre, Misawa bölgesinin doğu kıyısı açıklarında yerel saatle dün 23.15'te meydana gelen depremde 50 kişi yaralandı.

Yaralı sayısı artıyor

Yetkililere göre, depremde şu ana kadar 35 kişi yaralandı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, bazı yerleşim birimleri geçici olarak tahliye edildi.

14 saat içinde 14 artçı sarsıntı meydana geldi

RIA Novosti’nin Japon Meteoroloji Ajansı verilerinden aktardığına göre, ana depremi takip eden 14 saat içinde 14 artçı sarsıntı meydana geldi. Bunlardan en güçlüsü 6,4, en zayıfı ise 3,6 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntıların 10 ile 50 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.