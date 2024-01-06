Japonya'daki depremde can kaybı 110'a yükseldi

Japonya'nın batısında meydana gelen depremlerde ölü sayısı, 110'a yükseldi.

Yerel makamlardan edinilen bilgilere göre İşikava eyaletinde 516, Niigata eyaletinde 42, Toyama eyaletinde 41, Fukui eyaletinde 6 ve Gifu eyaletinde 1 olmak üzere en az 606 kişi de yaralandı. Kayıp 211 kişiyi arama çalışmaları sürerken, İşikava eyaletinde bulunan 66 bini aşkın hanede su kesintilerinin devam ettiği öğrenildi. Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 31 bin kişinin kurulan 357 tahliye merkezinde kaldığı belirtildi. Depremin yol açtığı hasar nedeniyle Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekiplerinin bölgeye yardım ulaştırmada zorlandığı aktarıldı.

Geçici konutlar yapılacak

İşikava eyalet yönetimi depremzedeler için geçici konutlar inşa edileceğini duyururken, inşaat çalışmalarının gelecek hafta başlayacağı kaydedildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ilgili devlet kurumlarına kurtarma çalışmalarını kararlılıkla sürdürme talimatı verdi.

7.6’lık depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) 1 Ocak'ta merkez üssü İşikava eyaleti olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. İşikava, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgalarının gözlendiği bildirilmişti. Deprem sonrasında birçok bölgede ciddi maddi hasar meydana gelmişti.