Japonya’daki fabrika saldırısının zanlısı eski çalışan çıktı

Kyodo ajansının haberine göre, 38 yaşındaki Oyama Masaki, Mişima kentindeki kauçuk fabrikasındaki saldırı nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı.

Oyama'nın olay sırasında "survival knife" olarak tanımlanan bir bıçak kullandığını aktaran polis, şüphelinin saldırıyı öldürme niyetiyle gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Polis, olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Yetkililer, Mişima'da ikamet eden ve işsiz olduğu aktarılan Oyama'nın geçmişte aynı fabrikada çalıştığını ve bir süre fabrika yakınındaki personel yurdunda kaldığını belirtti.

İtfaiye yetkilileri ise yaşları 20 ile 50 arasında değişen ve saldırıda yaralanan 15 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğünü ve tamamının bilincinin açık olduğunu kaydetti.