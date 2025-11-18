Japonya'dan ayı saldırılarına karşı yeni önlem: Havlayan dron kullanılacak

  1. Ekonomim
Japonya'da bu yıl rekor düzeye ulaşan ayı saldırılarını önlemek ve ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzak tutmak için havlama ve havai fişek sesi çıkaran dronlar kullanılmaya başlandı.

Japonya'da ayı saldırıları sonucu yaşanan ölümler, bu yıl rekor kırarak en az 13'e ulaşırken, Gifu eyaleti, ayı tehdidine karşı teknolojiye başvurdu.

Gifu Valiliği, Hida şehrinin kırsal kesimlerindeki ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzak tutmak için havlama ve havai fişek sesi çıkaran dronlar kullanmaya başladı.

Dronların öncelikli olarak ayı dışkılarının ve ayılar tarafından yenilen meyvelerin bulunduğu alanlar üzerinde uçurulduğu açıklandı.

Gifu eyaleti ayılara karşı dron kullanma planını duyurmuştu

Gifu eyaleti yönetiminden bu ay başında yapılan açıklamada, ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzaklaştırmak için dronların kullanılacağı bildirilmişti. Gifu Valisi Yoshihide Esaki, ayı saldırıları ile mücadele etmek için proaktif önlemler alacaklarını belirterek, "Böylece bölge sakinleri kendilerini güvende hissedebilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet ayı saldırılarına karşı alarma geçmişti

Japonya'da ayı saldırıları sonucu yaşanan ölümlerin sayısı bu yıl rekor kırarak en az 13'e ulaşmıştı. Japonya hükümeti ayı saldırıları ile başa çıkabilmek için riskli bölgelere Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli göndermiş ve polislere ayılara karşı silah kullanma yetkisi vermişti.

