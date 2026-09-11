Japonya'dan BM'nin yeni haritasına Kuril Adaları itirazı

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Yeni harita tartışma yarattı

BM Genel Kurulu, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın daha küçük, Afrika'nın ise daha büyük gösterildiği yeni “gerçek ölçekli” dünya haritasını içeren kararı kabul etti.

Japonya, kararı destekleyen 164 BM üyesi arasında yer almasına rağmen haritadaki Kuril Adaları tasvirine itiraz etti. Tokyo yönetimi, “Kuzey Toprakları” olarak adlandırdığı adaların Rusya ile aynı renkte gösterilmesinden rahatsızlık duydu.

Japonya'dan harita için düzeltme talebi

Japonya Hükümet Sözcüsü Minoru Kihara, “Equal Earth” projeksiyonu olarak bilinen yeni haritanın Japon hükümetinin adalara ilişkin resmi tutumuyla çelişen bir tasvir içerdiğini belirtti.

Kihara, haritadaki gösterimin düzeltilmesi amacıyla diplomatik kanallar üzerinden haritanın internet sitesini işleten kuruluşa protesto iletildiğini açıkladı. Japon sözcü, adalar ve coğrafi isimler konusunda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek tasvirlerin yayılmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kuril Adaları uzun süredir anlaşmazlık konusu

Kuril Adaları üzerindeki anlaşmazlığın geçmişi İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemine uzanıyor. Adalar, 1945 yılında eski Sovyetler Birliği'nin kontrolüne geçerken bölgedeki Japon nüfus sınır dışı edilmişti.

O tarihten bu yana adaların statüsü Japonya ile Rusya arasında çözülemeyen önemli sorunlardan biri olmayı sürdürüyor.

Putin'in ziyareti gerilimi artırdı

Japonya ve Rusya arasındaki gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay tartışmalı adalara gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin ardından yeniden yükseldi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Putin'in ziyaretinin Japon halkının duygularını incittiğini belirterek ziyareti “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.