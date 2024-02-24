Japonya'dan 'çip' için dev teşvik: Yaklaşık 5 milyar dolar

Japonya Ekonomi Bakanı Ken Saito, Japon hükümetinin TSMC şirketine ülkedeki fabrikasını genişletmesi için 732 milyar yen (4,86 milyar dolar) ek sübvansiyon sağlayacağını söyledi.

Saito, TSMC'nin Kumamoto fabrikasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "TSMC, Japonya'nın dijital dönüşümü gerçekleştirmesinde en önemli ortağı ve Kumamoto fabrikası, Japonya'daki endüstrilerin geleceği için son derece gerekli olan son teknoloji çiplerini istikrarlı bir şekilde tedarik etmemizde önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

Tayvan'ın en büyük şirketi olan çip üreticisi, Sony ve Toyota gibi ikonik yerel şirketlerle yaptığı girişim aracılığıyla bu yılın sonuna kadar Kyushu adasındaki Kumamoto'daki tesisten CMOS kamera sensörleri ve otomobiller için çipler sevk etmeye başlamayı planlıyor. Hükümet fabrika için halihazırda 476 milyar yen tahsis etmiş durumda.

Yeni teşvik, şirketin Japonya'daki ilk fabrikası olan mevcut binanın yanında yeni bir üretim binasının inşasına harcanacak. TSMC tarafından bu ayın başlarında duyurulan ve TSMC Fab-23 Faz 2 olarak bilinen proje, 6 nanometreye kadar çipler üretecek ve 2027 yılına kadar seri üretime geçmeyi planlıyor.