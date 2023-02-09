Japonya'dan Ukrayna için ek acil durum finansmanı

Japonya, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Ukrayna'daki acil durum önlemlerine yönelik ek 10 milyon dolar sağlayacak.

UNESCO'nun açıklamasına göre, Japonya, Örgütün Ukrayna ve komşu ülkelerinde acil durum önlemlerine yönelik 10 milyon dolar ilave finansman gönderecek.

Finansman, Ukrayna ile bu ülkenin komşularında eğitim, kültür ve gazetecilik alanlarındaki UNESCO projelerinde kullanılacak.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Twitter mesajında, ilave finansmanla UNESCO'nun, ihtiyaçlara yanıt vermek için ek acil durum eylemleri uygulayacağını söyledi.

Azoulay, UNESCO internet sitesinde finansmana yönelik yayımlanan teşekkür mesajında, "Japonya'nın desteği bu yıl rekor seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.