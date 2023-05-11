Japonya'nın cari hesap fazlası yüzde 54 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı, Nisan 2022-Mart 2023'ü kapsayan 2022 mali yılına ilişkin cari işlem hacmiyle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı. Japonya'nın 2022 mali yılı cari işlemler fazlası, bir önceki mali yıla göre yüzde 54,2 azalarak 9,23 trilyon yene düştü.

Cari işlem fazlası, 2014 mali yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Yüksek enerji fiyatları ve Japon Yeni'nin döviz karşısındaki değer kayıplarının, bu düşüşte etkili olduğu bildirildi.



Ülke ithalatı yüzde 35 artışla 117,6 trilyon yene (875 milyar dolar) yükselirken, ülke ihracatı yüzde 16,3 artışla 99,6 trilyon yene (741 milyar dolar) çıktı.