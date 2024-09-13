Japonya'nın en yaşlı erkeği yaşamını yitirdi

Japonya'nın "en yaşlı erkeği" Wakui Tomisaburo'nun 110 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, 28 Kasım 1913'te doğan Wakui, başkent Tokyo yakınındaki Atsugi'de yaşamını yitirdi.

Kanagawa Eyaletine bağlı Atsugi Belediyesi, ailevi sebeplerle yaşlı adamın tam ölüm zamanını ve sebebini duyurmadı.

Ulusal basına göre, gençliğinde Tokyo'nun Tsukiji bölgesinde ton balığı satıcısı olarak çalışan Wakui'nin yaşlılığında da ton balığı "en sevdiği yiyecek" oldu.

Wakui'nin selefleri Nakamura Şigeki Kasım 2022'de Hiroşima'da 111 yaşında, Sonobe Gisaburo Mart 2024'te 112 yaşında Çiba'da yaşamını yitirmişti.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Nisan 2024'teki açıklamasında, Wakui'nin "Japonya'nın en yaşlı erkeği" olduğunu duyurmuştu.

Wakui, modern Japonya tarihinde Taişo, Şowa, Heisei ve Reiwa olmak üzere dört imparator dönemini yaşadı.