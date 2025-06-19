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Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın kuzeyinde yer alan Hokkaido eyaleti açıklarında, 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Hokkaido'nun güneydoğusundaki Nemuro Yarımadası açıklarında yerel saatle 08.08'de deprem oldu.

Ölü ya da yaralı bildirilmedi

6,1 büyüklüğündeki deprem, oldukça sığ derinlikte kaydedildi. Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi. Ajans, depremin Hokkaido'nun doğu Pasifik kıyısındaki gelgit seviyelerini 20 santimetreden daha az etkileyebileceğini bildirdi.

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