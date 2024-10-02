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Japonya'nın Miyazaki Havalimanı pistinde patlama!

Japonya'nın Miyazaki Havalimanı pistinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından pistte 7 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Olayın ardından tüm uçuşlar durduruldu.

Haber Merkezi
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Japonya'nın Miyazaki Havalimanı pistinde patlama!
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Japonya'nın Miyazaki eyaletinde bulunan Miyazaki Havaalanı korkutan bir olaya sahne oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yerel saatle 08.00 sıralarında pist ve apron arasında bulunan taksi yolu bölümünde patlama meydana geldiği ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yapılan incelemelerde 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tüm uçuşlar tedbir amacıyla askıya alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Pistte 2. Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış askeri mühimmat bulunma ihtimaline karşılık Saga eyaletinde konuşlu bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bomba imha ekibinin Miyazaki Havaalanına gönderildiği açıklandı.

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