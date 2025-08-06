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Japonya'nın nüfusu yaklaşık 908 bin azaldı

Japonya hükümeti, ülkedeki Japon vatandaşlarının sayısının önceki yıla kıyasla yaklaşık 908 bin azalarak 120 milyon 653 bine gerilediğini açıkladı. Ülke nüfusu art arda 16 yıldır gerileme gösteriyor.

Haber Merkezi
AA
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Japonya'nın nüfusu yaklaşık 908 bin azaldı
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Japonya'nın nüfusu yaklaşık 908 bin azalarak  120 milyon 653 bine geriledi.

Kyodo News'un haberine göre, Japonya 1968'den bu yana nüfus verilerini mevcut yöntemle hesaplıyor.

Buna göre, ülkedeki Japon vatandaşlarının sayısı önceki yıla kıyasla yaklaşık 908 bin azalarak 120 milyon 653 bine geriledi. Bu, ülkede bugüne kadar kaydedilen en büyük nüfus düşüşü oldu.

Ülke nüfusu art arda 16 yıldır gerileme gösterdi. Nüfus düşüşünde toplumun yaşlanması ve doğum oranlarının gerilemesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Japonya’nın toplam nüfusu, açık kaynaklardaki verilere göre 123 milyon 800 bin seviyesinde bulunuyor.

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