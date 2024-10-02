Japonya'nın yeni Ekonomi Bakanı: En büyük öncelik deflasyonun üstesinden gelmek

Japonya'nın yeni Başbakanı Şigeru İşiba’nın kabinesinden Ekonomi Bakanı olan Ryosei Akazawa, Çarşamba günü Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başbakan İşiba’nın faiz artışlarına karşı olduğunu söylemek doğru değil" açıklamasında bulundu.

Bir faiz artışı için karşılanması gereken çeşitli koşulların olduğunu söyleyen Akazawa, “En büyük öncelik deflasyonun üstesinden gelmek" ifadelerini kullandı. Ishiba ile yakın bağları ile bilinen Akazawa'nın açıklamaları, hükümetin Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'ya borçlanma maliyetlerini çok erken tekrar artırmaya karşı olduğunu işaret ettiğini gösteriyor.

"Koşullar izin verirse, normalleşme gerçekleşmelidir"

Akazawa, BOJ'u şimdilik faiz artırımları konusunda dikkatli olmaya çağırırken, politikanın normalleştirilmesinin genel olarak doğru yön olduğunu da belirtti. Bakan, "Küresel bir perspektiften bakıldığında, BOJ artık negatif faiz oranlarına sahip değil ancak yüzde 0,25 seviyesi normal değil. Koşullar izin verirse, normalleşme gerçekleşmelidir" ifadelerini kullandı.

Akazawa’nın yorumu, BOJ politika kurulunun bu ayın sonunda toplanacağı tarihte bir artış olma ihtimalinin düşük olduğu yönündeki piyasa görüşünü daha da sağlamlaştıracak gibi görünüyor. Akazawa, yeni atandığı görevinde BOJ'un politika toplantılarına katılabilecek.