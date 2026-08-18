Jared Kushner’ın Gazze barış planı görüşmeleri sonuçsuz kaldı

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ABD Özel Temsilcisi Jared Kushner’ın Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla İsrail ve Hamas yetkilileriyle gerçekleştirdiği temaslardan somut sonuç çıkmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Kushner, Hamas’ın siyasi lideri Halil el-Hayya ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere Orta Doğu’ya gitmişti. Ziyaret, Netanyahu’nun çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan 15 maddelik yol haritasını kamuoyu önünde reddetmesinin ardından gerçekleşti.

Trump’ın Barış Kurulu tarafından temmuz ayı sonunda açıklanan plan; İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini, Hamas’ın silah bırakmasını ve bölgenin yönetimindeki kontrolünden vazgeçmesini öngörüyor. Hamas plana onay verirken Netanyahu yönetimi, İsrail’in çekilmesini Hamas’ın “gerçek anlamda” silahsızlandırılması şartına bağlıyor.

İsrail silahsızlanmayı ön koşul olarak sundu

Oksijen'in derlediği habere göre Kushner ile Netanyahu arasındaki görüşmenin ardından AFP’ye açıklama yapan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD ve İsrail’in Hamas silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi’nde yeniden konuşlanma ya da imar faaliyeti yürütülmemesi konusunda uzlaştığını söyledi.

Yetkili, silahsızlanma sürecinin ilk aşamasında Hamas’tan silahlarını Amerikalı bir generalin gözetiminde teslim etmesinin istenmesi konusunda da mutabakata varıldığını belirtti.

Netanyahu’nun ofisi görüşmeyi “derinlemesine ve yapıcı” olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, İsrail ile Barış Kurulunun Gazze’nin silahsızlandırılması ve askerden arındırılması sürecinin hızla tamamlanması konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre taraflar iki ayrı çalışma grubu kurulması konusunda da anlaşmaya vardı. Gruplardan biri silahsızlanma ve askerden arındırma sürecine, diğeri ise Gazze’de temiz su, hijyen ve diğer halk sağlığı sorunlarına odaklanacak.

Bununla birlikte görüşmelerde, İsrail’in Gazze’den çekilmesi ve barış planının hayata geçirilmesine ilişkin somut bir takvim üzerinde uzlaşma sağlanamadı.

Sekiz ülkeden ortak tepki

Görüşmeler; Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının ortak açıklamasının ardından gerçekleştirildi.

Sekiz ülke, İsrail’in Washington tarafından hazırlanan Gazze planını reddetmesini kınadı.

Açıklamada, yol haritasının kabul edilmemesinin kapsamlı planın uygulanmasını tehlikeye attığı ve Trump yönetiminin Gazze’deki savaşı sona erdirerek kalıcı barışın koşullarını oluşturma çabalarını sekteye uğratabileceği belirtildi.