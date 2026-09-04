JD Vance’ten Hürmüz çıkışı: Çin, İran’a yönelik ambargoyu destekleyecek mi?

Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gerginlik, Washington ile Tahran arasındaki diplomatik köprülerin tamamen atılmasına yol açtı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler sebebiyle İran yönetimiyle olan tüm temaslarını kestiğini duyurdu.

Washington-Tahran hattında temaslar durdu

JD Vance yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri ve yaşanan kriz üzerine ABD’nin diplomatik ve dolaylı tüm iletişim kanallarını kapattığını belirtti. Boğazdaki seyrüsefer güvenliği ve bölgesel gerilimlerin bu radikal kararda etkili olduğu vurgulandı.

Çin ambargo desteğine hazır iddiası

Açıklamanın en dikkat çekici kısımlarından biri ise Çin ile ilgili oldu. Vance, Tahran’ın en büyük ticari ortaklarından biri olan Pekin yönetiminin, İran’a karşı uygulanacak uluslararası yaptırım ve ambargoları desteklemeye hazır olduğunu öne sürdü.

Küresel enerji koridorunda dengeler değişiyor

Hürmüz Boğazı’nda patlak veren bu kriz ve ABD’nin teması kesme kararı, küresel enerji piyasalarını ve Orta Doğu’daki jeopolitik dengeleri derinden etkileyecek bir boyuta ulaştı. Çin’in olası bir ambargo desteği vermesi halinde, İran’ın uluslararası alandaki hareket alanının ciddi şekilde daralabileceği değerlendiriliyor.