'Jeffrey Epstein davası'nda Bill Clinton ve Prens Andrew'un isimleri de geçiyor

Jeffrey Epstein'in partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlandığı davada isimlerin kamuya açıklanmasına karar verildi.

BBC Türkçe'de yer alana habere göre açıklanan bu listedeki bazı isimler suçlanırken, diğerleri iddialarda bulunuyor ya da adları potansiyel tanık olarak geçiyor. Hakim Loretta Preska, çoğu ismin zaten kamuda yer aldığını ve çok sayıda kişinin de belgelerin açıklanmasına bir itirazı olmadığını söyledi.

Prens Andrew iddiaları

Johanna Sjoberg isimli bir kadın, 2001 yılında Epstein'ın Manhattan’daki evinde Prens Andrew’ün göğsünü ellediğini iddia ediyor.

Virginia Giuffre daha 17 yaşındayken, Jeffrey Epstein tarafından Prens Andrew'a seks için sunulduğunu öne sürüyor. Prens Andrew ise Giuffre ile hiç tanışmadığını belirterek iddialarını reddediyor.

İngiliz Kraliyeti'nden yapılan açıklamada daha önce iddiaların "kategorik olarak doğru olmadığını" ifade edilmişti.

Epstein: "Clinton, kızları genç seviyor"

Mahkeme belgelerine göre Sjoberg ifadesinde Epstein'ın kendisine Clinton'ın "kızları genç sevdiğini" söylediğini anlattı.

Clinton daha önce başkanlık yaptığı dönemde 22 yaşındaki bir Beyaz Saray stajyeriyle ilişki yaşamıştı.

2000’lerin başında hayırsever bir aktivist olarak takdir edildiği bir dönemde Epstein'ın uçağıyla Bill Clinton’ın çok sayıda insani yardım gezisi için Afrika’ya gittiği biliniyor.

Eski başkan Clinton'ın ekibi, Epstein ile eski siyasetçinin bağlarını soruşturma başlamadan kestiğini ve Epstein'ın işlediği suçlara dair hiçbir bilgisinin olmadığını aktarmıştı.