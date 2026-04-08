Jeffrey Epstein soruşturması | Bill Gates ifade verecek

Dünyaca ünlü milyarder ve hayırsever Gates, Epstein’ın yasa dışı faaliyetlerini inceleyen soruşturmada ifade vermeyi kabul eden son üst düzey isim oldu. Gates’in sözcüsü, iş insanının “komitenin önemli çalışmalarına destek olmak için tüm soruları yanıtlamayı sabırsızlıkla beklediğini” belirtti.

Suçlama yok ancak belgelerde adı geçiyor

Gates hakkında Epstein’ın mağdurları tarafından yöneltilmiş herhangi bir suçlama bulunmuyor. Yetkililer, adının soruşturma dosyalarında geçmesinin tek başına bir suç isnadı anlamına gelmediğini vurguluyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın bu yıl yayımladığı milyonlarca sayfalık belgede, Gates ile Epstein arasındaki iletişim ve ilişkiye dair detaylar da yer aldı. Ancak halen kamuoyuna açıklanmayan çok sayıda belge olduğu belirtiliyor.

Söz konusu belgelerin yayımlanması, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım ayında imzaladığı ve Epstein soruşturmasına ait tüm materyallerin açıklanmasını zorunlu kılan yasa sonrası gerçekleşti.

"Büyük hata yaptım" açıklaması

Gates, daha önce vakıf çalışanlarıyla yaptığı toplantıda Epstein ile olan temaslarına değinerek “sorumluluk aldığını” ifade etmişti. Basına yansıyan bilgilere göre Gates, çalışanlarından özür diledi ve Epstein ile ilişkisi hakkında “yasadışı hiçbir şey yapmadım, yasadışı bir şeye tanık olmadım” dedi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Avustralya’da verdiği bir röportajda da Epstein ile temaslarının sınırlı olduğunu söyleyen Gates, “Onunla geçirdiğim her dakikadan pişmanım” ifadelerini kullanmıştı.

Gates’in sözcüsü ayrıca, ünlü iş insanının Epstein’ın düzenlediği partilere katılmadığını ve herhangi bir yasa dışı faaliyette yer almadığını vurguladı.

Dikkat çeken diğer isimler

Kongre’deki soruşturma kapsamında daha önce eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da ifade verdi.

Önümüzdeki haftalarda ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile eski Adalet Bakanı Pam Bondi’nin de komite karşısına çıkması bekleniyor.

Gates’in ifadesi, Epstein soruşturmasının kapsamının genişlediğini ve üst düzey isimlerin bağlantılarının mercek altına alınmaya devam ettiğini gösteriyor.