Jeffrey Epstein’in eski çiftliğinde arama başlatıldı

ABD’nin New Mexico eyaletinde savcılar, Epstein’in yıllarca sahip olduğu ve daha sonra satılan Zorro Ranch adlı arazide pazartesi günü inceleme yaptı. Arama kararının, U.S. Department of Justice tarafından ocak ayında yayımlanan yeni belgelerde yer alan iddiaların ardından alındığı belirtildi. Belgelerde Epstein’in iki yabancı kızın cesedinin çiftliğin yakınındaki tepelerde gömülmesini emrettiği yönünde bir suçlama bulunduğu ifade edildi.

Raul Torrez liderliğindeki New Mexico Başsavcılığı geçen ay, eyalet başkenti Santa Fe’nin yaklaşık 48 kilometre güneyindeki çiftlikte yaşandığı iddia edilen suçlarla ilgili soruşturmayı yeniden açma kararı almıştı. Yetkililer, soruşturmanın “gerçekler nereye götürürse götürsün” sürdürüleceğini ve mağdurların destekleneceğini açıkladı.

Reuters muhabirinin aktardığına göre arama sırasında bölgede polis ve itfaiye araçları görüldü; ayrıca köpeklerin kullanıldığına işaret eden bir araç da çiftlikten ayrılırken görüntülendi.

Epstein hakkındaki dosyalar, ABD Başkanı Donald Trump için de siyasi tartışma konusu olmaya devam ediyor. New Mexico eyaleti daha önce 2019’da federal yetkililerin talebi üzerine soruşturmayı kapatmıştı. Ancak eyalet geçen ay, Epstein’in çiftlikte 26 yıl boyunca gizlilik içinde faaliyet göstermesine izin veren olası kamu yolsuzluklarını araştırmak için bir “hakikat komisyonu” kuran ilk ABD eyaleti oldu.

Epstein’in mülkü 2023’te Teksaslı iş insanı Don Huffines tarafından satın alındı ve adı San Rafael Ranch olarak değiştirildi. Yeni sahiplerin soruşturmayla iş birliği yaptığı ve arama için yetkililere izin verdiği bildirildi.

Ocak sonunda yayımlanan milyonlarca sayfalık dosya ise Epstein’in siyasetçiler, iş insanları ve bilim insanlarıyla olan geniş bağlantı ağını yeniden gündeme getirdi. Yapılan kamuoyu araştırmaları da birçok Amerikalının Epstein vakasını “zengin ve güçlü kişilerin nadiren hesap verdiği” bir örnek olarak gördüğünü ortaya koyuyor.